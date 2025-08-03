«Акрон» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Акрон» и «Спартак» встретятся в матче 3-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча тольяттинцев и спартаковцев. Ключевые события игры «Акрон» — «Спартак» также доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до игры и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Спартак» стартовал в чемпионате России с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и затем уступил «Балтике» (0:3). У «Акрона» — ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и победа над «Сочи» (4:0).