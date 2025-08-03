В «Твенте» заявили, что переход Флапа в «Спартак» не состоится

Технический директор «Твенте» Ян Стройер заявил, что полузащитник команды Мишел Флап не перейдет в «Спартак» этим летом.

«Эта история с Россией определенно закончена. Такого больше не повторится. Может ли Флап уйти этим летом в какую-то другую команду? Все может быть, но я думаю, что он останется. Мишел — хороший футболист для нашего клуба», — приводит ESPN слова Стройера.

В июле сообщалось, что «Спартак» предложил за Флапа 3,5 миллиона евро и готов подписать с 28-летним нидерландцем контракт на 3 года.

Флап выступает за «Твенте» с октября 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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