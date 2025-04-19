«Акрон» и «Спартак» проведут матч в 25-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра состоится на «Самара Арене», начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. С ключевыми событиями игры «Акрон» — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на девятом месте в чемпионате России с 28 очками. «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 47 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой москвичей со счетом 4:0.