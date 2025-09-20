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«Акрон» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.45 мск

«Акрон» и «Рубин» встретятся в матче 9-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» и «Рубин» встретятся в матче девятого тура чемпионата России в субботу, 20 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Рубин» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
20 сентября 2025, 16:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:2
Рубин

В прямом эфире встречу тольяттинцев и казанцев покажет телеканал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе. Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Акрон» с 6 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 14 очками.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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