«Акрон» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.45 мск

«Акрон» и «Рубин» встретятся в матче 9-го тура чемпионата России

«Акрон» и «Рубин» встретятся в матче девятого тура чемпионата России в субботу, 20 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Рубин» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

20 сентября 2025, 16:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу тольяттинцев и казанцев покажет телеканал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе. Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Акрон» с 6 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 14 очками.