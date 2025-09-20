Марио Фернандес: «Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в мой адрес»

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, жалеет ли он о переходе в «Зенит» летом 2023 года.

— Многие болельщики ЦСКА вас недолюбливают. Переживаете по этому поводу?

— Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в мой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в «Зенит», потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от «Зенита». И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку. Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и, самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное, — сказал Фернандес «СЭ».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а сезон 2023/24 провел в «Зените».

19 сентября 35-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.