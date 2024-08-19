«Акрон» — «Рубин»: гости сравняли счет благодаря автоголу

«Рубин» сравнял счет в матче против «Акрона» в 5-м туре РПЛ — 1:1.

На 55-й минуте мяч в свои ворота после прострела Мирлинда Даку отправил Константин Савичев.