«Акрон» — «Рубин»: Даку вывел казанцев вперед в концовке

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«Рубин» вышел вперед в матче против «Акрона» в 5-м туре РПЛ — 2:1.

На 90-й минуте отличился форвард казанцев Мирлинд Даку.