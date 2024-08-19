Защитник «Химок» Ориньо рассказал, при каких обстоятельствах клуб точно станет чемпионом РПЛ

Защитник «Химок» Ориньо рассказал, при каких обстоятельствах клуб точно станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Если Неймар, Коутиньо и Арраскаэта перейдут в «Химки», мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне», — цитирует Ориньо «РБ Спорт».

На данный момент «Химки» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.