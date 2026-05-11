«Акрон» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Ростовом» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Акрона» в Самаре. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Эсковаль, Неделчару, Пестряков, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дмитриев.

Запасные: Тереховский, Васютин, Роча, Марадишвили, Джурасович, Базилевский, Лончар, Бистрович, Попенков, Кузьмин, Аревало.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Лангович, Миронов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Сулейманов.

Запасные: Одоевский, Семенчук, Игнатов, Прохин, Жбанов, Кучаев, Ибрагим, Байрамян, Шанталий, Голенков, Шамонин, Роналдо.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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