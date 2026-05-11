Бителло — о прогрессе «Динамо» после ухода Карпина: «Стиль Гусева больше подошел команде»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о прогрессе команды под руководством Ролана Гусева во второй половине сезона.

В ноябре 2025 года Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина. В декабре Гусева утвердили в должности до конца сезона.

— Сейчас команда сейчас более уверена в себе и позитивно настроена. В первой половине сезона был Валерий Карпин, у которого были одни требования, потом пришёл Ролан Гусев, у которого они другие. Думаю, его стиль больше подошел команде, у него классные отношения со всеми игроками, так что не случайно у нас была серия из побед на старте этого года. Надо так же продолжать в следующем сезоне и становиться сильнее, — цитирует Бителло официальный сайт «Динамо».

После 28 матчей «Динамо» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся турах бело-голубые сыграют с «Краснодаром» (11 мая) и «Балтикой» (17 мая).

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