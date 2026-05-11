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11 мая, 12:00

Бителло — о прогрессе «Динамо» после ухода Карпина: «Стиль Гусева больше подошел команде»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о прогрессе команды под руководством Ролана Гусева во второй половине сезона.

В ноябре 2025 года Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина. В декабре Гусева утвердили в должности до конца сезона.

— Сейчас команда сейчас более уверена в себе и позитивно настроена. В первой половине сезона был Валерий Карпин, у которого были одни требования, потом пришёл Ролан Гусев, у которого они другие. Думаю, его стиль больше подошел команде, у него классные отношения со всеми игроками, так что не случайно у нас была серия из побед на старте этого года. Надо так же продолжать в следующем сезоне и становиться сильнее, — цитирует Бителло официальный сайт «Динамо».

После 28 матчей «Динамо» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся турах бело-голубые сыграют с «Краснодаром» (11 мая) и «Балтикой» (17 мая).

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Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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Бителло
Валерий Карпин
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
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