«Акрон» представил новую игровую форму: «Создана, чтобы сиять искрами»

«Акрон» показал дизайн игровой формы команды к следующему сезону РПЛ.

Отмечается, что в новом комплекте сочетаются родной для клуба красный цвет и уникальный паттерн, напоминающий раскаленный металл. Диагональный узор выполнен в виде искр плавящейся стали.

«Паттерн футболки не только напоминает о рабочих корнях, но и проявляется в ультрафиолете, ярко вспыхивая оранжевым цветом раскаленной стали. Днем — рабочий человек, ночью — самый заметный на вечеринке. Не ограничивай себя рамками и сияй с нами», — говорится в сообщении тольяттинского клуба.

«Акрон» набрал 35 очков в 29 турах чемпионата России-2024/25 и гарантировал себе сохранение места в высшем дивизионе страны.