Садыгов — о лицензировании «Химок» в РПЛ: «Клуб все документы предоставил»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лицензии клуба на следующий сезон в РПЛ.

«Процесс лицензирования еще продолжается. Насколько мне известно, клуб все документы предоставил», — сказал Садыгов «СЭ».

13 мая сообщалось, что «Химки», «Крылья Советов» и «Ростов» пока не могут получить лицензию из-за долгов.

«Химки» после 29 туров занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.