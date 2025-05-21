Одна из причин отказа «Динамо» продать Бителло в «Ботафого» — проблемы клуба с финансами

По информации «СЭ», одной из причин, по которым «Динамо» отказалось зимой продавать полузащитника Бителло в «Ботафого», стали сомнения в платежеспособности бразильского клуба.

В январе появилась информация о том, что сделка согласована, а сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. «Динамо» не устроило предложение разбить сумму на несколько траншей.

Еще одним препятствием для трансфера стали финансовые проблемы компании бизнесмена Джона Текстора Eagle Group, которой принадлежат «Ботафого», французский «Лион», английский «Кристал Пэлас» и бельгийский «Моленбек». В московском клубе посчитали опасным сигналом то, что «Лион» испытывает трудности с финансами с 2024 года.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел 35 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 14 результативных передач.

В январе 2025 года 25-летний бразилец сначала отказался приезжать на первый зимний сбор «Динамо» в ОАЭ, но к концу месяца вернулся в расположение клуба.