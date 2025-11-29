«Акрон» — «Пари НН»: нижегородцы ведут 2:0 после первого тайма

«Пари НН» обыгрывает «Акрон» по итогам первого тайма матча 17-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет на 15-й минуте открыл Даниил Лесовой. На 34-й минуте Хуан Боселли реализовал пенальти и увеличил преимущество нижегородцев.

За первый тайм «Пари НН» нанес 5 ударов в створ ворот соперника, на счету «Акрона» 2 удара в створ.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.