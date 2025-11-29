Генеральный директор «Акрона» Клюшев: «Мы стараемся привлечь молодых и звонких болельщиков»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о том, на какого зрителя ориентируется клуб.

«В Тольятти есть хоккейная «Лада», но мы пока вынуждены играть в Самаре — это известный факт. Поэтому боремся за внимание не только тольяттинского зрителя, но и самарского. Мы не стараемся отхватить чью-то аудиторию. Мы стараемся привлечь молодых и звонких болельщиков, с которыми хотим отождествлять себя в первую очередь. Поэтому работаем именно с этим сегментом аудитории. Это сложно», — цитирует Клюшева «ВсеПроСпорт».

«Акрон» набрал 21 очко в 16 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.