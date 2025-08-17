Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 августа, 15:34

«Оренбург» победил «Акрон» благодаря голу Гюрлюка на 85-й минуте

Алина Савинова
17 августа. «Оренбург» победил «Акрон» в матче РПЛ.
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» на своем поле уступил «Оренбургу» в матче 5-го тура чемпионата России — 1:2.

Счет на 39-й минуте открыл полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар. На 59-й минуте он же забил автогол после подачи со штрафного. На 85-й минуте Эмирджан Гюрлюк вывел гостей вперед.

«Акрон» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 5 баллов и вышел на 12-ю позицию. Для команды Владимира Слишковича эта победа стала первой в чемпионате России-2025/26.

24 августа клуб из Тольятти на выезде сыграет против ЦСКА в РПЛ. Оренбуржцы 22 августа примут на своем поле «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:2
Оренбург

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Оренбург
Читайте также
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zentmaison

    Что-то Дзюб нигде опять не слышно

    18.08.2025

  • Нед

    Дырищи между защитой и полузащитой, постоянные потери позиции защитником, уставший от футбола Дзюба, отсутствие плана "Б" в атаке, плюшевый Болдырев... Всё это было и в предыдущих матчах. Акрону очень долго везло, а сейчас наконец-то закономерный результат.

    17.08.2025

  • Бен Ричардс

    Слишкович отправил в"Спартак" в зону стыков. Егор Титов: «Станковича нужно оставлять. Пусть работает»

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    нет, идиотина, я принципиальный просто

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    нет, идиотина, я угараю

    17.08.2025

  • Нед

    У Акрона одна гонка - за ЛЛМ. Если неё выбывают - это успех.

    17.08.2025

  • Garryman

    А Карасев часто не соглашается с ВАРом. Есть у него такая фишка.

    17.08.2025

  • Garryman

    Слишкович обошел Станковича! Ученик превзошел учителя!

    17.08.2025

  • Tony Lee

    Убогий, ты латентный Спартаковец что ли?

    17.08.2025

  • Tony Lee

    А ты без этого кушать не можешь, да?)))

    17.08.2025

  • футбол это спорт

    Ну вот и Слишкович проявился. Оренбург организованная команда, но в прошлых играх с голами не везло. А теперь стоит в таблице перед Спартаком. Ветра в паруса!

    17.08.2025

  • bvp

    Лончар для прикола мог бы хэт-трик Горди Хоу сделать.

    17.08.2025

  • hattabych

    Акрон выбыл из чемпионской гонки.

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    ну вот, потыкали сэ в таблицу РПЛ и, наконец, таблица приобрела законный вид)

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Да какая разница! Вся борьба впереди!

    17.08.2025

  • ksv-65

    ТАБЛИЦА в РПЛ, посмотрите в Спорт или Спартак-Экспресс, Оренбурга- 13-е место, Спартак Москва..12-ое место.., а вот в ТАБЛИЦЕ стоит в РПЛ на 12-ом месте Оренбург, а вот СПАРТАК МОСКВА на 13-ом месте!!)))

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Полностью согласен. Жаль, что этот тип фанат прекрасной группы Катарсис. Даже с ними на концерте выступал...

    17.08.2025

  • zg

    Гордец,мать его,типа "я так решил" и всё!

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Да нет. Вспоминается матч прошлого сезона Динамо-Краснодар. Лаксальта Черников хватает за руку в штрафной, Карасёв в трёх метрах и не назначает железобетонный пенальти. Его зовут к ВАРу, он посмотрел, и, пенальти так и не назначил.

    17.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Молодец по жене ленинградец – Слишкович. Вот такого тренера следовало бы иметь нам в "Сталинце-зените".

    17.08.2025

  • zg

    Любая симуляция это желтая,а тут чел еще и клянчил!

    17.08.2025

  • Chukcha53

    откровенная симуляция в штрафной тоже желтая карточка

    17.08.2025

  • zg

    Карась как раз могёт!)Другой бы повелся!)

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    о как...Спартак уже с 13 места прыгнул сразу на 10))...по показателю самой дырявой обороны, наверное)

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Это же Карасёв! Странно, что вообще этот липовый пенальти отменил.

    17.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Оренбург с победой!!!

    17.08.2025

  • zg

    Так то можно было и 2 сразу!)Хлусу так давали!)

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Вспомнил! Легкоатлетка, очень симпатичная! Но моя жена красивеее ( так, на всякий случай написал )!

    17.08.2025

  • Apei

    оренбург победой над одним из лидеров догнал спартак и вырвался в середняки, на очереди зенит

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    да там и латинскими можно прочитать - самая сексуальная спортсменка вселенной не сможет выступить на чм в токио

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Спасибо, обязательно прочитаю.

    17.08.2025

  • Врн36

    Оренбург всю игру выглядел гораздо лучше. С победой пуховых

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Вот и у меня такой же вопрос. Ладно, симуляция. Но удар шипами сзади по голеностопу и нет жёлтой???

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    на главной новость полдня висит

    17.08.2025

  • SpartakSirius

    Да ошибся

    17.08.2025

  • SpartakSirius

    да , сейчас исправлю

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Очень информативно. Да мне в жизни столько иностранных букв не набрать.

    17.08.2025

  • Jackson 57

    Хрен редьки не слаще:))

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    эй там, наверху...зачем понизили Оренбург...они на 12 месте...не нужно рисовать таблицы, если не знаете регламента...для ликбеза советую изучить текущую трунирную таблицу на сайте РПЛ

    17.08.2025

  • про пенальти нам все шеф-редактор растолкует... типо профессионально

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    https://www.sport-express.ru/athletics/reviews/begunya-alisa-shmidt-ne-primet-uchastiya-v-chempionate-mira-2025-v-tokio-prichiny-i-podrobnosti-2351485/

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    вы наверное хотели наоборот сказать

    17.08.2025

  • baruv

    Запутался)

    17.08.2025

  • инок

    Оренбург - с волевой победой! Объективно, они были лучше в этом матче.

    17.08.2025

  • и,что?

    17.08.2025

  • analytica

    На Чемпионате сплошное "Газпромвсекупил!" На Спортсе сплошное "ЗПРФ" и т.д. А тут что? Где хейтеры Газпрома? Где фанаты Лукойла? Ау-у!

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Кто такая?

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    пара просто бляяястящая!

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Самый популярный клуб.

    17.08.2025

  • baruv

    Слишкович медленно, но верно ставит игру Оренбургу. Уже не на своем поле. С победой!

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    сэ, опускайте спартак на 13е место! у него хуже разность забитых и пропущенных, чем у Оренбурга! регламент изучите!

    17.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Оренбургу победа была нужнее.....

    17.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Урал на прямую выйдет . Скорее Спартак с Челябой биться будет

    17.08.2025

  • а СПАРТАК тут каким боком? здесь про совершенно другую игру разговоры разговаривают

    17.08.2025

  • SpartakSirius

    Оренбург и Слишковича с победой ! Слишкович обошёл Станковича . Я всегда говорил , что было ошибкой менять Слишковича на Станковича !

    17.08.2025

  • Mikhail

    Оренбург с первой победой в чемпионате, причем волевой победой.

    17.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Хитрый Карась опять в игре , вроде судьи не должно быть видно на поле . Но порешал таки судьбу матча . Так то Карась поступил по мужицки , не стал слушать бабу - Опейкину . Баб слушать , себе во вред и это правильно . А по факту , всёже пенальти нужно было назначать

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Оренбург заслужил победу и особенно их тренер Акрону не унывать...не повезло ему сегодня

    17.08.2025

  • как по мне,то результат немного.... неожиданный. хотя в концовке ОРЕНБУРГ был просто обязан закрывать игру,не доводя ее до"" валидольной" концовки

    17.08.2025

  • инок

    Платков поздравляю с первой победой!

    17.08.2025

  • Chukcha53

    Я не понял,а почему не наказали грузина, который мало того, что ударил защитника по ноге, дак ещё валялся и выпрашивал пеналь?

    17.08.2025

  • rustov

    Романтика первых туров прошла

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    после новости об Алисе Шмидт да

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Сергей Богданович пополнит коллекцию свои турнирных табличек.

    17.08.2025

  • regiment

    это главная новость чтоль?

    17.08.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    срам так в зоне стыков!!! будут соперничать с уралом за право блистать в пер диве!

    17.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Лончар в огне , а Дзюба пассив , не смог настроиться на игру

    17.08.2025

  • TomCat

    Оренбург с первой победой! Теперь, и в чемпионате.

    17.08.2025

  • GeoMaS

    Оренбуржцы были уверенны, волжане - самоуверенны.

    17.08.2025

  • TokTram_

    Спартак - в стыках. Всё по делу.

    17.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Вопреки стараниям попойкиной, которой место у плиты. Лысый босниец молодец

    17.08.2025

    • «Акрон» — «Оренбург»: гости вышли вперед на 85-й минуте

    «Спартак» опустился в зону переходных матчей после победы «Оренбурга»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости