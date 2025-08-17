«Оренбург» победил «Акрон» благодаря голу Гюрлюка на 85-й минуте

«Акрон» на своем поле уступил «Оренбургу» в матче 5-го тура чемпионата России — 1:2.

Счет на 39-й минуте открыл полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар. На 59-й минуте он же забил автогол после подачи со штрафного. На 85-й минуте Эмирджан Гюрлюк вывел гостей вперед.

«Акрон» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 5 баллов и вышел на 12-ю позицию. Для команды Владимира Слишковича эта победа стала первой в чемпионате России-2025/26.

24 августа клуб из Тольятти на выезде сыграет против ЦСКА в РПЛ. Оренбуржцы 22 августа примут на своем поле «Ахмат».