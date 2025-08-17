Футбол
17 августа, 15:42

«Спартак» опустился в зону переходных матчей после победы «Оренбурга»

Алина Савинова
Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» победил «Акрон» в матче 5-го тура чемпионата России. Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Оренбуржцы набрали 5 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак» (5 баллов) по дополнительным показателям. Красно-белые теперь находятся в зоне переходных матчей — на 13-й строчке. В 5-м туре московская команда сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).

В следующем туре чемпионата России «Оренбург» 22 августа у себя примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день на выезде встретится с «Рубином».

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bandradio

    Правильней все-таки было бы отметить, что Оренбург после победы поднялся, а не Спартак опустился.

    18.08.2025

  • Sergey Yurich

    свиньи хмурые смотрят вниз

    17.08.2025

  • hovawart645

    Нормально-нормально!)

    17.08.2025

  • knight templar

    У-ха-ха. Дайте станковичу еще поработать до прямой зоны вылета осталось всего минус 4 очка, а то и меньше если сочи с нижним сегодня очки возьмут.

    17.08.2025

  • Sehrgut

    Всех КБ :red_circle: :white_circle: Братьев и Сестер, с этим необыкновенным событием!!! :grin:

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Да Богданыч сам в стыках боится оказаться, близок как никогда. И тогда уже Станкович будет селфи делать с таблицей.

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Во-во. Если бы на Балтику нарвался, точно бы вынесли. Особенно если с Гарсией в составе. Хотя с Гарсией можно и напрямую вылетить.

    17.08.2025

  • Millwall82

    Титов и "Фратрия": "Оставляем Станковича!".

    17.08.2025

  • zg

    )))))

    17.08.2025

  • ровнов

    Семак не забыл сфотографировать таблицу.

    17.08.2025

  • bond1951

    Бог все видит.....

    17.08.2025

  • sdf_1

    Где 10? 8

    17.08.2025

  • bvp

    Верной дорогой идете тлварищи.

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Для классной команды 10 очков ничто!

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Да нет. Станкович сильный тренер, но... У Манчини в Зените не получилось. А ведь Манчини, как тренер, выигрывал чемпионаты Италии, Англии, Европы!

    17.08.2025

  • avp1960

    На старте чемпионата за 5 матчей фора составляет 10 очков!!! Не много ли?

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Эта таблица, кого надо таблица!

    17.08.2025

  • Фирсыч

    Звёзды пьяные смотрят в низ...

    17.08.2025

  • Slim Tallers

    Удивлюсь,если завтра физрука не выставят вон.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Интересно то, что если бы реально были переходные матчи сейчас, совсем не факт , что Спартак вышел бы из них победителем и вылетел бы из рпл.

    17.08.2025

  • Aleksejs

    Мы можем улучшить наше достижение в случае победы Ростова.

    17.08.2025

  • sava_

    Значит им туда дорога Значит им туда дорога Облака в небо спрятались…:metal:

    17.08.2025

  • Vladimir Arutjun

    Алиночка, солнышко, какая "зона переходных матчей" может быть после пяти туров? Что, заголовок-замануху надо было придумать?

    17.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Ещё бы Ростову победить в Казани !! И успех КБ будет закреплён..

    17.08.2025

  • Олег Каменев

    «Спартак» опустился в зону… __________________________________ Безобразие! Как можно использовать такой заголовок для одного из символов России? Матрёшка, водка, балалайка и «Спартак» - вот народное достояние! А тут «опустился в зону»...

    17.08.2025

  • Russpiel

    Барко ля не забил и всё ...

    17.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    «Спартак» опустился.....так достаточно....:grin:

    17.08.2025

  • Jean4

    Слава Станковичу! Идем к успеху!

    17.08.2025

  • hovawart645

    Это фора!

    17.08.2025

  • zg

    А в вашей таблице нет!:laughing::laughing::laughing:

    17.08.2025

    • «Оренбург» победил «Акрон» благодаря голу Гюрлюка на 85-й минуте

    Legalbet: «Спартак» может подписать защитника «Утрехта» Эль-Каруани
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

