«Спартак» опустился в зону переходных матчей после победы «Оренбурга»

«Оренбург» победил «Акрон» в матче 5-го тура чемпионата России. Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Оренбуржцы набрали 5 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Спартак» (5 баллов) по дополнительным показателям. Красно-белые теперь находятся в зоне переходных матчей — на 13-й строчке. В 5-м туре московская команда сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).

В следующем туре чемпионата России «Оренбург» 22 августа у себя примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день на выезде встретится с «Рубином».