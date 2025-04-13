«Акрон» — «Факел»: нулевая ничья после первого тайма

«Акрон» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча 24-го тура чемпионата России — 0:0.

На 29-й минуте желтую карточку получил полузащитник тольяттинской команды Роберто Фернандес.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена».

«Акрон» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 баллами идет на предпоследней, 15-й позиции.