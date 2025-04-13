«Акрон» — «Факел»: нулевая ничья после первого тайма
«Акрон» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча 24-го тура чемпионата России — 0:0.
На 29-й минуте желтую карточку получил полузащитник тольяттинской команды Роберто Фернандес.
Игра проходит на стадионе «Самара Арена».
«Акрон» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 баллами идет на предпоследней, 15-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5
Новости