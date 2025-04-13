«Зенит» и «Краснодар» встречаются в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Краснодар» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча организована на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 16.00, за час до стартового свистка. Кроме того, смотреть игру из федерального телеэфира можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В чемпионате России-2024/25 «Зенит» набрал 47 очков в 23 турах и расположился на третьем месте в турнирной таблице. У «Краснодара» — 52 очка и первая строчка.

Зенитовцы в предыдущем туре сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а краснодарцы — победили «Акрон» (1:0). В первом круге «быки» победили чемпиона со счетом 2:0.