«Акрон» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» сыграет с ЦСКА в 21-м туре РПЛ в воскресенье, 16 марта. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 20-ти туров премьер-лиги команда из Тольятти набрала 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Армейцы с 35 баллами располагаются на шестой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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