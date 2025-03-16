«Факел» оспорит удаление хавбека Мертенса в матче с «Оренбургом»

«Факел» намерен оспаривать в Контрольно-дисциплинарном комитете РФС удаление полузащитника Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом» (0:1) в 21-м туре РПЛ.

Арбитр Артем Любимов удалил 29-летнего нидерландца в начале второго тайма за фол против Саида Сахархизана.

«Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53-й минуте матча. Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна. Опять же контакт произошел в момент разворота игрока «Факела», соперник выбегал у него из-за спины. Все это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Факела».