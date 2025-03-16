Орещук — о дерби «Локо» — «Динамо»: «Для футбольных людей такая игра — кровь из глаз!»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых в дерби с «Локомотивом» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

— Давно не видели таких сочных дерби?

— Хорошая играя с большим количеством ошибок. Тактических, технических. Такое ощущение, что посмотрел дворовый футбол, который завораживает своей спецификой.

— Дворовый?

— Ну... Мячик налево, мячик направо. Куча ляпов, ошибок, игра на встречных курсах. Плюс голы. Как-то так. Для болельщиков все это — сладость. А для людей, которые в футболе разбираются, что называется, кровь из глаз!

— Но логичен ли результат с учетом уймы моментов у бело-голубых до перерыва?

— Нет. Думаю, справедливым исходом стала бы ничья.

— Теперь бедняге Касересу достанется за его голевой пас Сильянову? Вообще понимаете, зачем москвичи приобрели этого защитника?

— Пока не до конца. Но давайте наберемся терпения. Парень только приехал. Нужно время для адаптации в новой стране, в новом чемпионате. Редко бывает, чтобы приобретенный футболист сходу давал результат. Так что не вешайте всех собак на Касереса. Селекционный отдел же не просто так ест свой хлеб.

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ, «Динамо» с 39 очками — на 5-й строчке.