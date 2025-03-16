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Орещук — о дерби «Локо» — «Динамо»: «Для футбольных людей такая игра — кровь из глаз!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых в дерби с «Локомотивом» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

— Давно не видели таких сочных дерби?

— Хорошая играя с большим количеством ошибок. Тактических, технических. Такое ощущение, что посмотрел дворовый футбол, который завораживает своей спецификой.

— Дворовый?

— Ну... Мячик налево, мячик направо. Куча ляпов, ошибок, игра на встречных курсах. Плюс голы. Как-то так. Для болельщиков все это — сладость. А для людей, которые в футболе разбираются, что называется, кровь из глаз!

— Но логичен ли результат с учетом уймы моментов у бело-голубых до перерыва?

— Нет. Думаю, справедливым исходом стала бы ничья.

— Теперь бедняге Касересу достанется за его голевой пас Сильянову? Вообще понимаете, зачем москвичи приобрели этого защитника?

— Пока не до конца. Но давайте наберемся терпения. Парень только приехал. Нужно время для адаптации в новой стране, в новом чемпионате. Редко бывает, чтобы приобретенный футболист сходу давал результат. Так что не вешайте всех собак на Касереса. Селекционный отдел же не просто так ест свой хлеб.

Главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Марцел Личка.«Не верю, что Карпин ведет переговоры с «Динамо» за спиной Лички!» Орещук — о дерби и фоле Макарова на Бителло

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ, «Динамо» с 39 очками — на 5-й строчке.

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Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Маркиньос

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