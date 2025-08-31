«Акрон» — «Балтика»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» примет «Балтику» в рамках 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 13.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Балтика» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

По итогам 6-ти туров РПЛ тольяттинский клуб набрал шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Калининградцы с 12-ю баллами идут на четвертой строчке в чемпионате России.

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