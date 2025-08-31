«Локомотив» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Крылья Советов» встретятся в рамках 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 15.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 15:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 6-ти туров РПЛ железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Самарцы с восемью баллами идут на девятой строчке в чемпионате России.