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«Акрон» арендовал форварда «Родины» Тимошенко

Руслан Минаев
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«Акрон» объявил о переходе нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.

25-летний россиянин будет выступать за тольяттинцев на правах аренды до конца сезона-2024/25. Форвард дебютирует в РПЛ.

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и сделал 7 результативных передач. В прошлом сезоне на его счету 15 голов и 2 результативные передачи в 31 матче.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Родина
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