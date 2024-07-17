«Акрон» арендовал форварда «Родины» Тимошенко

«Акрон» объявил о переходе нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.

25-летний россиянин будет выступать за тольяттинцев на правах аренды до конца сезона-2024/25. Форвард дебютирует в РПЛ.

Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и сделал 7 результативных передач. В прошлом сезоне на его счету 15 голов и 2 результативные передачи в 31 матче.