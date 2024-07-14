Акинфеев заявил, что после завершения карьеры на месяц уедет на рыбалку
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.
«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу», — цитирует Акинфеева ТАСС.
Ранее Акинфеев заявил, что российским клубам будет сложно вернуться на международную арену.
Голкипер выступает за основу ЦСКА с 2003 года. В прошлом сезоне 38-летний голкипер принял участие в 27 матчах красно-синих, пропустил 34 гола и отыграл 9 встреч на ноль.
Источник: ТАСС
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