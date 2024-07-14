Смолов: «Очень приятно, что «Краснодар» сделал предложение. Постараюсь не разочаровать»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал «СЭ» о переговорах с «быками».

«Очень приятно, что «Краснодар» сделал предложение. Мы быстро договорились. Это знак того, что они хотели меня видеть. Постараюсь не разочаровать», — сказал Смолов «СЭ».

34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.