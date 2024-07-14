Смолов: «Очень тепло встретились с Галицким, рад был его видеть»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«С Галицким встретились очень тепло, рад был его видеть. К сожалению, не удалось завоевать трофей для него и болельщиков. Будем стараться радовать игрой и результатами», — сказал Смолов «СЭ».

34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.