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Сегодня, 09:20

Смолов: «Очень тепло встретились с Галицким, рад был его видеть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«С Галицким встретились очень тепло, рад был его видеть. К сожалению, не удалось завоевать трофей для него и болельщиков. Будем стараться радовать игрой и результатами», — сказал Смолов «СЭ».

34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.

Федор Смолов
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
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