Смолов: «Очень тепло встретились с Галицким, рад был его видеть»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким.
«С Галицким встретились очень тепло, рад был его видеть. К сожалению, не удалось завоевать трофей для него и болельщиков. Будем стараться радовать игрой и результатами», — сказал Смолов «СЭ».
34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.
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|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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