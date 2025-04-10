Телеведущая Кравец поздравила «Зенит» со столетием клуба

Российская телеведущая Марина Кравец в разговоре с «СЭ» поздравила футбольный клуб «Зенит» с юбилеем.

«Хочется пожелать «Зениту» новых побед, движения вперед и всего самого наилучшего!» — сказала Кравец «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025.

В 2025 году петербургский футбольный клуб «Зенит» отпразднует свой 100-летний юбилей. В честь юбилея футбольного клуба городская администрация приготовила масштабную программу празднования. День рождения команды будут отмечать 25 мая.