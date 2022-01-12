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ЦСКА вылетел на зимние сборы в Кампоамор

10:58
Футболисты ЦСКА отправились на зимние сборы в Кампоамор. Фото ПФК ЦСКА
Футболисты ЦСКА отправились на зимние сборы в Кампоамор. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА отправился на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Большая часть футболистов вылетела в Испанию из Москвы, остальные игроки присоединятся к команде на месте. Полный состав красно-синих на первый сбор будет объявлен сегодня вечером, когда команда соберется в отеле.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками в 18 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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