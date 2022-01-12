ЦСКА вылетел на зимние сборы в Кампоамор

ЦСКА отправился на зимние сборы в испанский Кампоамор.

Большая часть футболистов вылетела в Испанию из Москвы, остальные игроки присоединятся к команде на месте. Полный состав красно-синих на первый сбор будет объявлен сегодня вечером, когда команда соберется в отеле.

? Полетели! Команда отправилась на сборы #Кампоамор2022??



Большая часть полетела из Москвы, остальные присоединятся к армейцам в Испании. Полный состав на первый сбор дадим вечером, когда все соберутся в отеле ? pic.twitter.com/MRN0444vNl — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 12, 2022

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками в 18 матчах.