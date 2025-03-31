Акинфеев: «Черчесов — кумир моего детства, который затмил всех нападающих, полузащитников и защитников»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что Станислав Черчесов мотивировал его выбрать вратарскую позицию в детстве.

«На первой тренировке я еще побегал в поле, а на второй тренировке... Но я решил, что это не для меня. Тогда «Спартак» постоянно играл в Лиге чемпионов, Станислав Черчесов стоял на воротах. Это кумир моего детства, который затмил всех нападающих, полузащитников и защитников. Я твердо решил, что буду играть в воротах», — рассказал Акинфеев в интервью Вячеславу Фетисову на канале «Звезда».

38-летний голкипер всю карьеру защищает ворота ЦСКА, его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Акинфеев провел 21 матч за московскую команду и сыграл на ноль в 10 встречах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро.