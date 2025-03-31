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Орлов рассказал, кто предложил ему прокомментировать матч «Зенит» — «Рубин»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Геннадий Орлов.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о возвращении в эфир и работе на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

— Когда получили предложение прокомментировать матч «Зенит» — «Рубин» в прямом эфире?

— В четверг мне позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что они хотят меня поздравить с юбилеем и пригласить поучаствовать в репортаже. А потом уже появилась конкретика. На телеканале «Матч ТВ» сообщили, что я могу выбрать любую форму: как захотите, так и действуйте. Я спросил у Миши Крестинина и Паши Богданова, как нам лучше сработать. Они ответили: «Давайте вы будете основным, закоперщиком». Ну вот как-то так. И пошло, и поехало. В принципе, нам с игрой повезло.

— Повезло?

— Ну да. Столько голов! Хороший второй тайм. До перерыва «Рубин» сражался. Видимо, отдал слишком много сил и впереди не преуспел. Кажется, казанцы нанесли всего один удар в створ, а питерцы — семь. Ну и по владению мячом «Зенит» имел существенное преимущество.
После перерыва игра уже шла в одни ворота. Да и в первом тайме в принципе у подопечных Семака моменты имелись, но все же маловато. Думаю, если бы тренерский штаб в старте выпустил Лусиано, то «Зенит» открыл счет гораздо раньше.

Густаво Мантуан и&nbsp;Луис Энрике празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; (4:0).«Бердыев написал: «Наконец-то посмотрел матч с включенным звуком». Орлов — о возвращении в эфир и победе «Зенита»

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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 7
П
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 4
И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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