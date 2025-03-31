Орлов рассказал, кто предложил ему прокомментировать матч «Зенит» — «Рубин»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о возвращении в эфир и работе на матче 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (4:0).

— Когда получили предложение прокомментировать матч «Зенит» — «Рубин» в прямом эфире?

— В четверг мне позвонил один из руководителей «Газпрома» и сообщил, что они хотят меня поздравить с юбилеем и пригласить поучаствовать в репортаже. А потом уже появилась конкретика. На телеканале «Матч ТВ» сообщили, что я могу выбрать любую форму: как захотите, так и действуйте. Я спросил у Миши Крестинина и Паши Богданова, как нам лучше сработать. Они ответили: «Давайте вы будете основным, закоперщиком». Ну вот как-то так. И пошло, и поехало. В принципе, нам с игрой повезло.

— Повезло?

— Ну да. Столько голов! Хороший второй тайм. До перерыва «Рубин» сражался. Видимо, отдал слишком много сил и впереди не преуспел. Кажется, казанцы нанесли всего один удар в створ, а питерцы — семь. Ну и по владению мячом «Зенит» имел существенное преимущество.

После перерыва игра уже шла в одни ворота. Да и в первом тайме в принципе у подопечных Семака моменты имелись, но все же маловато. Думаю, если бы тренерский штаб в старте выпустил Лусиано, то «Зенит» открыл счет гораздо раньше.