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Сегодня, 17:50

Акинфеев после завершения карьеры намерен путешествовать по России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Первым делом что я сделаю? Отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

37-летний вратарь отметил, что в России «куча мест, где можно кайфануть». Он уверен, что если покататься по стране, то «исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с гейзерами на Дальнем Востоке».

Летом 2023 года вратарь заявлял, что рассчитывает играть в ЦСКА до 2028 года. Действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Акинфеев является игроком ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 он привел клуб к победе в Кубке УЕФА.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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Марат Быстров

Ахмат

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