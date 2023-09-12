Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук стал лучшим игроком московской команды в августе по результатам голосования болельщиков, сообщает пресс-служба железнодорожников.

За 27-летнего футболиста проголосовали 37 процентов фанатов. Второе место занял вратарь Илья Лантратов (35 процентов), третьим стал форвард Максим Глушенков (23 процента), четвертым — полузащитник Дмитрий Баринов (5 процентов).

В прошлом месяце Миранчук провел 5 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.