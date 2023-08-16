Акинфеев допустил, что будет играть в ЦСКА до 2028 года

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какими он видит варианты развития своей карьеры.

«Я не допускаю мыслей никаких, потому что они могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Есть определенный этап в моей жизни, есть контракт, есть любимая работа. Что будет дальше, через год, даже не хочу знать, неинтересно.

Думаю ли о золоте РПЛ? Сейчас про чемпионат говорить что-то рано. Все зависит от нас. Будем мы наверху — будут какие-то, наверное, мысли», — цитирует Акинфеева matchtv.ru.

Вратарь армейцев ответил на вопрос, когда можно спросить о золоте РПЛ.

«Тура за два. 2028 года. Буду ли еще играть? Конечно! А как? (смеется)» — сказал голкипер.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА истекает летом 2024 года. В 2028 году Акинфееву будет 42 года.

Ранее вратарь назвал Станислава Черчесова своим кумиром детства. В интервью шоу «Известь» капитан ЦСКА сказал, что устал от футбола.

37-летний Акинфеев — воспитанник армейцев. Он дебютировал за клуб в марте 2003 года в возрасте 16 лет. Всего в составе красно-синих голкипер провел 743 матча во всех турнирах, пропустил 666 голов и отыграл 310 встреч на ноль.

В составе ЦСКА Акинфеев по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, 6 раз становился чемпионом страны и завоевывал Кубок УЕФА.