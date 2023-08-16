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Акинфеев допустил, что будет играть в ЦСКА до 2028 года

Руслан Минаев
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какими он видит варианты развития своей карьеры.

«Я не допускаю мыслей никаких, потому что они могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Есть определенный этап в моей жизни, есть контракт, есть любимая работа. Что будет дальше, через год, даже не хочу знать, неинтересно.

Думаю ли о золоте РПЛ? Сейчас про чемпионат говорить что-то рано. Все зависит от нас. Будем мы наверху — будут какие-то, наверное, мысли», — цитирует Акинфеева matchtv.ru.

Вратарь армейцев ответил на вопрос, когда можно спросить о золоте РПЛ.

«Тура за два. 2028 года. Буду ли еще играть? Конечно! А как? (смеется)» — сказал голкипер.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА истекает летом 2024 года. В 2028 году Акинфееву будет 42 года.

Ранее вратарь назвал Станислава Черчесова своим кумиром детства. В интервью шоу «Известь» капитан ЦСКА сказал, что устал от футбола.

37-летний Акинфеев — воспитанник армейцев. Он дебютировал за клуб в марте 2003 года в возрасте 16 лет. Всего в составе красно-синих голкипер провел 743 матча во всех турнирах, пропустил 666 голов и отыграл 310 встреч на ноль.

В составе ЦСКА Акинфеев по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, 6 раз становился чемпионом страны и завоевывал Кубок УЕФА.

Источник: matchtv.ru
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
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