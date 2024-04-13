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13 апреля, 23:59

Акинфеев извинился перед болельщиками за ошибку в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гол Ильи Самошникова в ворота Игоря Акинфеева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча, мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Голкипер отметил, что сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм.

«Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций», — заявил Акинфеев.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/20225
Игорь Акинфеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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 1 : 0
13.04 16:30
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 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
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Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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