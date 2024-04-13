Акинфеев извинился перед болельщиками за ошибку в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча, мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Голкипер отметил, что сплочение в такие тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм.

«Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций», — заявил Акинфеев.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.