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Главный тренер ЦСКА Федотов: «Снимаю шляпу перед командой — характер у нас есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру команды в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

«Первый тайм вышел слабым в плане созидания. Мы слишком упростили игру, неуверенно чувствовали себя в переходах. Понимали, что соперник ставит на скоростные атаки — у них впереди вышел быстрый легковесный состав. Нам было непросто, ведь снова пришлось «кроить» линию обороны. Во многих эпизодах должны были реагировать быстрее. Второй тайм начался лучше, сразу забили гол, однако не поддержали этот задел, получилось наоборот. Надо было включаться так, как это случилось после 70 минуты и до финала. Там появились силы, скорость, мысль. Снимаю шляпу перед командой — характер у нас есть. Эти «зубы» не надо убирать в тумбочку, они всегда должны быть с нами и использоваться постоянно», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На третьей строчке находится «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

20 апреля армейцы примут «Ахмат».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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