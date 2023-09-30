Акинфеев и Игнашевич тепло поприветствовали друг друга перед матчем ЦСКА с «Балтикой»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поприветствовали друг друга перед началом очной встречи команд в 10-м туре РПЛ.
Видео встречи экс-одноклубников «Балтика» выложила в своем Telegram-канале.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Балтика»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
6
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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