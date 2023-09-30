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Сегодня, 19:17

Акинфеев и Игнашевич тепло поприветствовали друг друга перед матчем ЦСКА с «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поприветствовали друг друга перед началом очной встречи команд в 10-м туре РПЛ.

Видео встречи экс-одноклубников «Балтика» выложила в своем Telegram-канале.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Балтика»

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

Игорь Акинфеев
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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