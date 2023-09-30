ЦСКА — «Балтика»: дебютный гол Давилы вывел армейцев вперед

ЦСКА открыл счет в матче с «Балтикой» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

На 18-й минуте полузащитник хозяев Виктор Давила после передачи пяткой от Милана Гайича обводящим ударом поразил ворота «Балтики».

Гол стал для чилийца дебютным за армейцев. Летом этого года он перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Балтика»