ЦСКА — «Балтика»: Агапова из-за травмы заменили на 13-й минуте

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Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче 10-го тура против «Балтики».

На 11-й минуте защитник армейцев получил повреждение в центре поля. Спустя две минуты 22-летнего игрока заменил Кирилл Набабкин.

В текущем сезоне Агапов провел 6 матчей за ЦСКА, не отметившись результативными действиями.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Балтика»