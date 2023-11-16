Личка признался, что остался доволен встречей с Мажичем

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал «СЭ» подробности встречи с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Мажич сделал презентацию. Мы говорили о нововведениях. Много внимания уделили игре рукой в штрафной площади. Понятно, что каждый судья будет принимать решения индивидуально. Кто-то любит давать играть, кто-то сразу свистит. Я больше люблю, когда дают играть и бороться. У меня не было больших проблем с судьями. Я остался доволен встречей», — сказал Личка «СЭ».

Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.