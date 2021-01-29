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Ajansspor: «Бешикташ» выиграл у ЦСКА борьбу за Тосуна

17:45
Дженк Тосун. Фото Reuters
Дженк Тосун. Фото Reuters
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«Бешикташ» выиграл у ЦСКА борьбу за нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна, сообщает Ajansspor.

По информации источника, турецкий клуб уже согласовал условия аренды нападающего «ирисок». Сообщается, что «Бешикташ» будет выплачивать футболисту половину зарплаты, игрок проведет в команде остаток сезона-2020/21.

26 января стало известно, что московский ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по поводу трансфера Тосуна в российскую команду. ЦСКА планировал арендовать футболиста до конца сезона-2021/22. 28 января сам футболист заявил, что не против перехода в «Бешикташ».

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