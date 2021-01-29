Полузащитник Леон Мусаев после перехода в «Рубин» из «Зенита» рассказал о трансфере в казанский клуб.

— Как тяжело шли переговоры, когда все решилось?

— Все раешалось во время первых сборов. Потихоньку. Я очень рад и доволен присоединиться к команде. Приняли очень хорошо.

— Какой у вас был разговор со Слуцким?

— Он поздравил меня с днем рождения. Более подробно поговорим сегодня. Я только прилетел. Еще не успел.

— Был ли разговор с Семаком, потому что была информация, что он не хочет вас отпускать?

— Ну мы тоже переговорили. Это останется между нами.

— Вы провели 51 минуту в сезоне.

— В «Рубин» приехал работать и доказывать, буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде.

— 5 лет контракта — это большой аванс.

— Буду делать все, что в моих силах, чтобы оправдать возложенные ожидания.

29 января «Рубин» объявил о переходе Мусаева из «Зенита».

На счету Мусаева 21 матч в составе «Зенита». Вместе с командой полузащитник дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В «Рубине» Мусаев будет выступать под 38-м номером, под которым он играл и в «Зените».

(Владислав Зимагулов)