Мусаев — о переходе в «Рубин»: «С Семаком переговорили, но это останется между нами»
Полузащитник Леон Мусаев после перехода в «Рубин» из «Зенита» рассказал о трансфере в казанский клуб.
— Как тяжело шли переговоры, когда все решилось?
— Все раешалось во время первых сборов. Потихоньку. Я очень рад и доволен присоединиться к команде. Приняли очень хорошо.
— Какой у вас был разговор со Слуцким?
— Он поздравил меня с днем рождения. Более подробно поговорим сегодня. Я только прилетел. Еще не успел.
— Был ли разговор с Семаком, потому что была информация, что он не хочет вас отпускать?
— Ну мы тоже переговорили. Это останется между нами.
— Вы провели 51 минуту в сезоне.
— В «Рубин» приехал работать и доказывать, буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде.
— 5 лет контракта — это большой аванс.
— Буду делать все, что в моих силах, чтобы оправдать возложенные ожидания.
29 января «Рубин» объявил о переходе Мусаева из «Зенита».
На счету Мусаева 21 матч в составе «Зенита». Вместе с командой полузащитник дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В «Рубине» Мусаев будет выступать под 38-м номером, под которым он играл и в «Зените».
(Владислав Зимагулов)
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