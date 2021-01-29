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Защитник Томас Рукас перешел из «Енисея» в «Ростов»

17:37
Томас Рукас. Фото ФК "Ростов"
Томас Рукас. Фото ФК "Ростов"
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«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе из «Енисея» центрального защитника Томаса Рукаса.

Литовский воспитанник петербургского футбола играл за резервные и молодежные команды «Сибири», «Локомотива», испанского «Хетафе», португальского «Спортинга». В сезонах-2014/15 и 2016/17 Рукас выступал в португальской высшей лиге за «Лейрию». В 2017 году перешел в «Зенит», во второй команде которого играл в ФНЛ и ПФЛ.

Летом 2020 года Рукас перешел в «Енисей», за который провел 17 игр в Олимп-ФНЛ и 2 — в Кубке страны.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14164

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