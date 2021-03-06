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Ахметов прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом»

19:33
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе над «Ахматом» (2:0) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

— Наша задача на каждый матч — выходить и побеждать, — заявил Ахметов. — После игры с «Локомотивом» нужно было реабилитироваться. Слава богу победили сегодня и взяли три очка.

(Севастиан Терлецкий)

ЦСКА — Ахмат

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