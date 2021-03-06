Ахметов высказался о нападающем ЦСКА Рондоне
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о новичке команды, Саломоне Рондоне.
В игре 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0) 31-летний венесуэлец забил мяч и отдал голевую передачу.
«Рондон — игрок высокого уровня, — сказал «СЭ» Ахметов. — Никто в этом и не сомневался, все и до этого видели, как он играл в России. Вопрос только, успеет ли он набрать свою лучшую форму. Естественно, мы прибавили с его приходом. Это плюс для нас».
(Севастиан Терлецкий)
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