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Ахметов высказался о нападающем ЦСКА Рондоне

19:35
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о новичке команды, Саломоне Рондоне.

В игре 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0) 31-летний венесуэлец забил мяч и отдал голевую передачу.

«Рондон — игрок высокого уровня, — сказал «СЭ» Ахметов. — Никто в этом и не сомневался, все и до этого видели, как он играл в России. Вопрос только, успеет ли он набрать свою лучшую форму. Естественно, мы прибавили с его приходом. Это плюс для нас».

(Севастиан Терлецкий)

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