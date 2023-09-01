«Ахмате» подтвердили переговоры с нападающим «Крузейро» Жуниором

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход нападающего «Крузейро» Даниэла Жуниора.

Ранее журналист Ивана Карпов в телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил о возможном переходе форварда в грозненский клуб.

«Мы действительно ведем переговоры с агентом игрока. Когда он перейдет в «Ахмат»? Когда будет информация, мы объявим», — сказал Газзаев «СЭ».

Жуниор выступает за «Крузейро» с мая 2021 года. В этом сезоне он провел 10 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.