«Эспаньол» ведет переговоры по аренде Бальде из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде может на правах аренды перейти в «Эспаньол», сообщает журналист Жоан Ками.

По информации источника, клуб, выступающий во втором по силе испанском дивизионе, рассчитывает арендовать 28-летнего сенегальца с правом выкупа.

Ранее «Спартак» отзаявил Бальде на сайте РПЛ. «СЭ» сообщал, что форвард может покинуть команду в ближайшее время.