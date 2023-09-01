«Клермон» может арендовать Николсона у «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти на правах аренды в «Клермон», утверждает SPORTITALIA.

По информации источника, французский клуб близок к договоренности по аренде 26-летнего ямайца. Сообщается, что «Спартак» продолжит выплачивать игроку большую часть зарплаты.

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон. Ранее «СЭ» сообщал, что он может в ближайшее время покинуть клуб.

Ранее Николсон, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.