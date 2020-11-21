«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Зенитом», Бериша оформил дубль

«Ахмат» на своем поле сыграл вничью в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Питерцы дважды выходили вперед: голами отметились Далер Кузяев и Деян Ловрен. Но хозяевам дважды удалось отыграться: дубль на свой счет записал Бернард Бериша. Причем полузащитник забил второй гол с пенальти, который был назначен после подсказки ВАР, исполнив удар «паненкой».

В концовке встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Ярослав Ракицкий.

«Зенит» вновь потерял очки в Грозном, так как питерцы не могут побить «Ахмат» на выезде с 2015 года. «Зенит» набрал 31 очко и сравнялся с лидирующим в турнирной таблице ЦСКА, но у москвичей есть матч в запасе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:1)

Голы: Кузяев, 16 (0:1). Бериша, 26 (1:1). Ловрен, 48 (1:2). Бериша, 53 — с пенальти (2:2).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Харин, Полярус (Богосавац, 90), Швец (Исмаэл, 68), Тимофеев, Бериша (Садулаев, 78), Мелкадзе (Иванов, 90), Ильин (Альсултанов, 78).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Жирков (Мостовой, 67), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Сутормин (Малком, 78), Ерохин (Крапухин, 87), Дзюба.

Предупреждения: Чистяков, 52. Ракицкий, 55.

Удаление: Ракицкий, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Васильев (Ижевск). Чельцов (Москва).

21 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».