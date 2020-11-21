«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Зенитом», Бериша оформил дубль
«Ахмат» на своем поле сыграл вничью в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Питерцы дважды выходили вперед: голами отметились Далер Кузяев и Деян Ловрен. Но хозяевам дважды удалось отыграться: дубль на свой счет записал Бернард Бериша. Причем полузащитник забил второй гол с пенальти, который был назначен после подсказки ВАР, исполнив удар «паненкой».
В концовке встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Ярослав Ракицкий.
«Зенит» вновь потерял очки в Грозном, так как питерцы не могут побить «Ахмат» на выезде с 2015 года. «Зенит» набрал 31 очко и сравнялся с лидирующим в турнирной таблице ЦСКА, но у москвичей есть матч в запасе.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
15-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:1)
Голы: Кузяев, 16 (0:1). Бериша, 26 (1:1). Ловрен, 48 (1:2). Бериша, 53 — с пенальти (2:2).
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Харин, Полярус (Богосавац, 90), Швец (Исмаэл, 68), Тимофеев, Бериша (Садулаев, 78), Мелкадзе (Иванов, 90), Ильин (Альсултанов, 78).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Жирков (Мостовой, 67), Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Сутормин (Малком, 78), Ерохин (Крапухин, 87), Дзюба.
Предупреждения: Чистяков, 52. Ракицкий, 55.
Удаление: Ракицкий, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Васильев (Ижевск). Чельцов (Москва).
21 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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